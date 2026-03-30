13.3 C
Firenze
lunedì 30 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Malore fatale a Lammari, uomo trovato morto in auto

Il 62enne di Lunata era coinvolto in un tamponamento con un pullman su viale Europa: i soccorritori del 118 hanno trovato l'uomo già in arresto

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Incidente malore Lammari 62 anni Pegaso
Foto da archivio
Meno di 1 ' di lettura

LAMMARI – Un malore fatale a Lammari ha tolto la vita a un uomo di 62 anni, residente a Lunata, nella mattinata di oggi (30 marzo). L’uomo si trovava alla guida della propria vettura, coinvolta in un tamponamento con un pullman in viale Europa, nel comune di Capannori, in provincia di Lucca.

La chiamata alla centrale operativa del 118 è giunta intorno alle 8,40 per segnalare il sinistro. Al loro arrivo sul posto, i sanitari hanno trovato il conducente in arresto cardiaco. Secondo quanto comunicato dal 118, il decesso sarebbe da ricondurre a un malore insorto probabilmente indipendente dall’incidente stesso.

I soccorritori hanno eseguito tutte le manovre di rianimazione previste dai protocolli, senza tuttavia riuscire a salvare la vita dell’uomo. Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze e l’elisoccorso Pegaso 1, a conferma della gravità della situazione.

Nello scontro è rimasta ferita anche una donna, trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Luca di Lucca. Le sue condizioni, pur inizialmente preoccupanti, non desterebbero timori per la prognosi secondo le prime valutazioni dei medici.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
13.3 ° C
13.7 °
12.7 °
44 %
0.5kmh
100 %
Lun
16 °
Mar
15 °
Mer
12 °
Gio
14 °
Ven
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1144)ultimora (814)sport (141)Eurofocus (54)demografica (40)finanza (28)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati