Calcio, Lucchese in campo nonostante tutto: revocato lo sciopero

Alla fine la Lucchese ci sarà. Nonostante gli stipendi arretrati e le tensioni con la società, i rossoneri hanno scelto di onorare l’impegno e scendere regolarmente in campo oggi pomeriggio alle 17.30 allo stadio “Mannucci” per il derby contro il Pontedera, valido per la 34ª giornata di campionato. La decisione è però maturata soltanto all’ultima curva, nella serata di venerdì, dopo un incontro tra la squadra, il rappresentante dell’AIC Andrea Fiumana e lo staff tecnico al termine dell’allenamento. I giocatori, pur non avendo ancora ricevuto i bonifici promessi – in stand-by da ottobre – hanno scelto di sospendere lo sciopero preannunciato nei giorni scorsi, accogliendo la garanzia scritta della società sull’avvenuto ordine di pagamento relativo a tre mensilità.

In un comunicato congiunto con l’Associazione Italiana Calciatori, i tesserati della Lucchese hanno spiegato che la scelta di giocare è stata dettata “dal rispetto per la maglia, per la città di Lucca e per l’integrità del campionato”, ma anche condizionata dalla necessità di tutelare la loro dignità professionale. Se i bonifici non dovessero arrivare nei primi giorni della prossima settimana, la situazione potrebbe nuovamente precipitare.

Nel frattempo la società ha confermato l’invio dell’ordine di pagamento e ha informato l’AIC tramite PEC. Ma fino a quando le somme non saranno effettivamente accreditate, resterà in piedi una tensione mai del tutto risolta, che è costata alla Lucchese anche una penalizzazione di sei punti, confermata nonostante il ricorso respinto.

Malgrado ciò, il derby contro il Pontedera si disputerà regolarmente anche se la trasferta resterà vietata ai tifosi lucchesi, dopo gli scontri avvenuti lo scorso 27 febbraio sull’A12 con i supporter del Perugia.

Ora la parola torna almeno per 90’ al campo. E, lunedì, ai conti correnti.