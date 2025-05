Jasmine Paolini agli Internazionali d’Italia si prende anche il doppio

Getting your Trinity Audio player ready...

ROMA – Jasmine Paolini, tennista di Bagni di Lucca, e Sara Errani hanno scritto una nuova pagina di storia del tennis italiano, conquistando il secondo titolo di doppio femminile di fina agli Internazionali d’Italia. Le due azzurre hanno superato in finale la coppia composta dalla russa Veronika Kudermetova e dalla belga Elise Mertens con il punteggio di 6-4, 7-5, confermando il titolo vinto l’anno precedente.

La partita è stata caratterizzata da una straordinaria rimonta in entrambi i set: Paolini ed Errani si sono trovate sotto 0-4, ma con determinazione e affiatamento sono riuscite a ribaltare la situazione, dimostrando grande tenacia e spirito di squadra.

Questo successo rappresenta il settimo titolo in coppia per Errani e Paolini, dopo le vittorie a Doha e l’oro olimpico conquistato ai Giochi di Parigi 2024. Inoltre, Paolini è diventata la prima tennista italiana a vince sia il singolare sia il doppio nello stesso anno agli Internazionali d’Italia, impresa che non si verificava dal 1990, quando ci riuscì Monica Seles.

Con questa doppia vittoria, Jasmine Paolini lascia Roma con un premio complessivo di oltre un milione di euro, coronando due settimane indimenticabili al Foro Italico.

Il successo di Paolini ed Errani conferma il momento d’oro del tennis italiano, che vede protagonisti anche Jannik Sinner, attuale numero uno del mondo, e il carrarese Lorenzo Musetti, medaglia di bronzo ai Giochi di Parigi 2024

Il pubblico del Foro Italico ha celebrato con entusiasmo questo storico trionfo, rendendo omaggio a due atlete che hanno saputo emozionare e ispirare con il loro talento e la loro determinazione.