Solo vittorie per le toscane di C, aspettando l’Arezzo

FIRENZE – Giornata da incorniciare, in attesa del posticipo fra Ternana e Arezzo, per le formazioni toscane di serie C.

Aveva aperto positivamente il turno nel pomeriggio di sabato la Lucchese, sempre alle prese con i dubbi sulla nuova proprietà che è subentrata al gruppo Bulgarella, andando a vincere contro il Milan Futuro con le reti di Tumbarello e Saporiti nella prima frazione. Un po’ di respiro in classifica per i rossoneri che al Porta Elisa sono attesi lunedì 17 dall’altra sfida salvezza con il Perugia.

Viaggiano a ritmi playoff il Pontedera e la Pianese. I granata con Sala e il solito Corona hanno steso a domicilio, e inguaiato, la neopromossa Campobasso e hanno agganciato il treno per gli spareggi post-season. Chi continua a sorprendere è la formazione amiatina, che supera in trasferta il Sestri Levante. In svantaggio nella prima frazione per il gol di Rosetti nella ripresa sorpassa con Mignani e Frey. Ancora Rosetti impatta al 90’ ma i bianconeri trovano la forza di fare il 3-2 nel recupero con il neoentrato Marchesi.

Lunedì 10 febbraio l’esordio di Bucchi sulla panchina dell’Arezzo contro la Ternana che chiede punti per tenere il passo dell’Entella capolista.