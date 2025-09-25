Viareggio riapre lo Stadio dei Pini: cerimonia e spettacolo

Getting your Trinity Audio player ready...

VIAREGGIO – Viareggio ha celebrato ieri la riapertura dello Stadio dei Pini “orquato Bresciani. Dopo i lavori di ristrutturazione, l’impianto torna finalmente a disposizione della città con una cerimonia inaugurale ricca di emozioni.

Dalle 19,30 alle 22,30, ospiti del mondo dello sport, performance artistiche e momenti di spettacolo hanno animato la serata. Le associazioni sportive locali hanno partecipato attivamente, portando energia e rappresentando la vitalità della comunità sportiva di Viareggio.

La riapertura dello stadio segna non solo il recupero di una struttura storica, ma anche un nuovo punto di riferimento per lo sport e la socialità cittadina. L’evento ha sottolineato l’importanza di questi spazi per la città e il forte legame tra territorio e associazioni sportive.