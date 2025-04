Due discariche abusive di rifiuti speciali ad Albiano Magra: denunciati in otto

CARRARA – Due discariche abusive scoperte dai finanzieri in provincia di Massa Carrara.

La Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Marina di Carrara ha eseguito un’operazione denominata Terre Pulite nella frazione di Albiano Magra, nel comune di Aulla. Durante il capillare controllo del territorio volto alla prevenzione e al contrasto di illeciti in materia ambientale, ha individuato nel territorio della frazione due importanti aree, per un totale di 3mila metri quadri, destinate a discarica abusiva con circa 450 tonnellate di rifiuti.

Nella fattispecie, sotto il coordinamento dalla procura di Massa e assieme al personale dell’Arpa Toscana, è stata posta messa sequestro una zona di circa 2mila metri quadrati dove era presente un capannone industriale di circa mille metri quadrati, utilizzato come deposito incontrollato di un ingente quantitativo di rifiuti di tipo pericoloso e non che ha portato alla denuncia di tre presunti responsabili all’autorità giudiziaria ex articolo 256 del decreto legislativo 152/2006 (Testo unico ambiente).

Dallo sviluppo di tale indagine sono emersi ulteriori elementi investigativi che hanno condotto le fiamme gialle all’individuazione, nel medesimo territorio, di una seconda discarica abusiva di circa mille metri quadrati, in parte realizzata su area demaniale abusivamente occupata, all’interno della quale erano depositati circa 900 metri cubi di rifiuti pericolosi e non pericolosi in maniera incontrollata. Anche per tali violazioni sono state denunciate cinque persone responsabili, a vario titolo, delle violazioni accertate.

In tale contesto è stata interessata tempestivamente l’azienda Usl Toscana Nord Ovest in quanto nelle vicinanze erano presenti due emungimenti di acqua potabile destinata al consumo umano e solo grazie all’immediato intervento dei militari del Corpo è stato possibile evitare eventuali contaminazioni dovute a percolazione.