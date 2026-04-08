Incendio di bosco sulle colline di Zeri, in azione il sistema Aib regionale

ZERI – Un incendio boschivo è in corso in località Patigno, nel Comune di Zeri, in provincia di Massa-Carrara. Le fiamme, che si estendono su un fronte di circa 300 metri, stanno interessando un’area mista composta da prato e pascolo e una zona boscata caratterizzata da ceduo e conifere sparse.

La Sala operativa regionale si è attivata tempestivamente per invio in forze del dispositivo di spegnimento. Sul posto stanno operando in maniera sinergica le forze aeree e terrestri per contenere il rogo ed evitare l’ulteriore propagazione delle fiamme.

Nello specifico, sono attualmente in azione due elicotteri del sistema regionale antincendio, che stanno effettuando sganci d’acqua mirati per abbassare la potenza del fronte di fiamma. A terra, le operazioni di spegnimento e bonifica vedono impegnate sei squadre composte da operai forestali dell’Unione dei Comuni della Lunigiana e da personale del volontariato locale antincendi boschivi.

​Tutte le operazioni di spegnimento sono costantemente monitorate e gestite sul posto da un direttore delle operazioni del sistema regionale, che coordina gli interventi aerei e le squadre di terra per garantire la massima efficacia e la sicurezza degli operatori coinvolti.