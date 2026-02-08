Nella motrice un quintale di cocaina purissima: arrestato il conducente di un tir

MASSA – Un colpo durissimo allo spaccio è stato messo a segno dalla Polizia di Stato di Massa Carrara, che ha intercettato un carico record di cocaina pronto a inondare le piazze di spaccio del Nord Ovest.

Oltre un quintale di polvere bianca purissima è stato rinvenuto a bordo di un autoarticolato con targa straniera, fermo in una sosta che ha immediatamente insospettito gli agenti impegnati nel controllo del territorio. In manette è finito il conducente, un uomo di nazionalità rumena, ora rinchiuso nel carcere di Massa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione è scattata nei pressi dello stadio di Massa, a ridosso della zona industriale, un’area finita sotto la lente d’ingrandimento delle forze dell’ordine a causa dei frequenti furti ai danni dei mezzi pesanti. Proprio la presenza di quel tir, apparentemente fuori rotta, ha spinto i poliziotti ad approfondire il controllo. L’eccessivo nervosismo del guidatore, incapace di giustificare la sosta visto che il suo carico di fertilizzanti era diretto in Puglia, ha fatto scattare il campanello d’allarme definitivo.

A fiutare l’inganno è stato il naso infallibile di un’unità cinofila: un pastore belga Malinois specializzato nella ricerca di sostanze stupefacenti. Il cane ha puntato con decisione la motrice del mezzo, guidando gli agenti verso un nascondiglio magistralmente ricavato tra il rivestimento interno e la carrozzeria. Lì, stipati ininterrottamente, sono stati trovati 100 panetti per un peso complessivo che supera il quintale. Un tesoro illegale che sul mercato all’ingrosso vale almeno tre milioni di euro, cifra destinata a triplicare una volta raggiunte le strade.

In attesa dell’interrogatorio di garanzia, il carico e il mezzo sono stati sequestrati, sottraendo alle organizzazioni criminali un profitto enorme e una quantità di droga che avrebbe potuto devastare centinaia di vite.

Le indagini ora proseguono per capire chi dovesse ricevere quell’ingente partita di cocaina e se la Toscana fosse solo una tappa di passaggio o il cuore pulsante di un nuovo asse del traffico internazionale.