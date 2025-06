Sicurezza negli ospedali, ok al protocollo operativo per i presidi della provincia di Massa Carrara

Getting your Trinity Audio player ready...

MASSA – Un importante passo avanti per la sicurezza nei presidi sanitari della provincia di Massa Carrara: è stato siglato un protocollo operativo per la gestione rapida ed efficace degli episodi di violenza contro il personale sanitario e socio-sanitario.

Un’intesa che rafforza la collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine, a tutela di chi ogni giorno è in prima linea nella cura dei cittadini.

Nella sala riunioni della prefettura di Massa Carrara, il prefetto Guido Aprea e il direttore dell’azienda Usl Toscana Nord Ovest hanno sottoscritto un protocollo operativo per la gestione degli interventi urgenti nei casi di episodi di aggressione e di violenza nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni.

Il documento, stipulato con il fine di contrastare gli atti di violenza posti in essere nei confronti degli esercenti professioni sanitarie nel territorio provinciale, è stato oggetto di preventiva analisi – e del parere favorevole – nel corso di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (tenutasi nella medesima mattinata), alla quale hanno partecipato, oltre ai membri di diritto, i rappresentanti dell’azienda Usl Toscana nord ovest.

Il protocollo, che si pone in continuità con quanto già fatto negli anni precedenti e, in particolare, con l’apertura del posto fisso di polizia all’interno dello Nuovo Ospedale Apuano di Massa, principale presidio ospedaliero nel territorio, riguarderà tutti i pronto soccorso presenti nel territorio provinciale, già da tempo inseriti nel Ppano coordinato provinciale di controllo del territorio, che prevede nei richiamati nosocomi sia frequenti passaggi sia un’attività di intervento immediato in caso di segnalazione da parte delle forze di polizia.

L’Azienda Usl Toscana Nord Ovest conferma il proprio impegno nell’attività già posta in essere nel corso degli anni passati, al fine di arginare gli episodi di aggressione e di violenza nei confronti del proprio personale, anche attraverso il potenziamento degli strumenti di difesa passiva nelle predette strutture, quali, a titolo di esempio, sistemi di videosorveglianza e/o servizi di guardiania per il tramite delle guardie particolari giurate.

Tutti i presenti hanno rimarcato l’importanza del protocollo, che, oltre a fornire maggiore chiarezza sulle procedure operative, garantisce, tra le principali novità, una formazione specifica per il personale sanitario e, in linea più generale, mette in primo piano il tema connesso al rapporto tra il diritto di cura e la garanzia dell’ordine della sicurezza pubblica nei presidi ospedalieri provinciali.