Ha studiato a Carrara e ora espone nel cuore della città: chi è Gaia Pivac e cosa troverete alla sua mostra

CARRARA – Arte abitata a Carrara porta una nuova voce nel cuore del centro storico. Venerdì 5 giugno alle 18,30 il fondo di via Santa Maria 9 apre le porte al vernissage di Prima Impersonale, prima mostra personale di Gaia Pivac, artista originaria di Reggio Emilia che da un decennio ha scelto Carrara come città di adozione, dove ha frequentato la Scuola del marmo e l’Accademia di Belle arti.

Lo spazio è stato messo a disposizione gratuitamente dal Comune di Carrara nell’ambito di un bando realizzato in coprogettazione con Erp, pensato per ospitare iniziative socioculturali e artistiche nel centro storico.

La mostra resterà aperta fino al 21 giugno, ogni sera dalle 18 alle 22 con ingresso libero. Il titolo scelto dall’artista non è casuale: “Un artista non è nulla senza la propria comunità di artisti, collaboratori e spettatori che si lascino coinvolgere nelle forme espressive – spiega Pivac –. Perciò ho deciso che la mia prima mostra personale dovesse essere impersonale, per includere tutti coloro che mi fanno innamorare ogni giorno di Carrara”.

L’esposizione raccoglie opere di disegno, grafica, pittura, fotografia analogica e scultura, accompagnate da una serie di attività e concerti. Il weekend di apertura, sabato 6 e domenica 7 giugno, è in programma un laboratorio di disegno espressivo con la tecnica dello scarabocchio e materiali di recupero. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 346 5295002.

L’assessore alla cultura Gea Dazzi ha sottolineato come l’iniziativa risponda alla vocazione del progetto: “Gaia ha centrato il senso e la mission dello spazio – ha detto –. Sono certa che saprà lasciare una traccia interessante e speriamo contagiosa nel cuore del nostro centro storico, tanto bisognoso di energia e vitalità”.

Ritrattista, pittrice, scultrice, fotografa e videomaker, Pivac è attiva anche nell’ideazione di eventi culturali. Con Prima Impersonale porta nel cuore di arte abitata a Carrara una ricerca che mette al centro la memoria audiovisiva e il rapporto tra l’artista e la sua comunità.