11.7 C
Firenze
martedì 3 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ospedale Apuane, la diagnosi diventa ‘tascabile’: donato un ecografo wireless alla pneumologia

Nuovo dispositivo hi-tech consegnato al presidio di Massa. Sonda manuale per visite rapide ai pazienti tumorali

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
ecografo wireless Pneumologia
Foto di: ufficio stampa / usl nord ovest
1 ' di lettura

MASSA – La tecnologia medica diventa tascabile e si mette al servizio dei pazienti oncologici. La pneumologia dell’pspedale Apuane di Massa ha un nuovo alleato. Si tratta di un ecografo palmare di ultima generazione, consegnato ufficialmente questa mattina, 31 gennaio.

Il dispositivo è un dono dell’associazione Diversamente splendidi. Da anni il gruppo è attivo sul territorio per raccogliere fondi a sostegno della sanità pubblica, con un occhio di riguardo per le patologie tumorali.

Lo strumento (un Vscan Air Cl) cambierà il modo di lavorare in corsia. Niente più carrelli ingombranti. La sonda è wireless e trasmette immagini ad altissima risoluzione direttamente su tablet o smartphone. Questo permette ai medici di effettuare diagnosi rapide direttamente al letto del paziente o in ambulatorio.

L’impatto clinico è notevole. Come spiega Valentina Pinelli, direttrice della Pneumologia Area Nord, il dispositivo “riduce i tempi dell’esame e aumenta la sicurezza nelle manovre invasive”. Sarà fondamentale soprattutto per individuare versamenti pleurici e monitorare le neoplasie polmonari.

Alla cerimonia erano presenti i vertici del reparto e dell’associazione. Antonella Vigani, presidente di “Diversamente splendidi” e oncologa, ha sottolineato l’importanza della diagnosi precoce per garantire terapie mirate e aspettative di vita più lunghe. Un ringraziamento speciale è andato alla volontaria Roberta Rosini, motore dell’iniziativa.

Soddisfazione anche dalla direzione medica del presidio. Costanza Bisordi ha lodato la capacità dell’associazione di “intercettare i bisogni reali della cittadinanza”. Un esempio concreto di come il volontariato possa migliorare la qualità della vita dei malati e il lavoro dei professionisti.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.7 ° C
12.6 °
11 °
78 %
5.1kmh
75 %
Mar
11 °
Mer
9 °
Gio
12 °
Ven
10 °
Sab
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1481)ultimora (1322)sport (67)Eurofocus (57)demografica (35)carabinieri (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati