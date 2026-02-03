Ospedale Apuane, la diagnosi diventa ‘tascabile’: donato un ecografo wireless alla pneumologia

MASSA – La tecnologia medica diventa tascabile e si mette al servizio dei pazienti oncologici. La pneumologia dell’pspedale Apuane di Massa ha un nuovo alleato. Si tratta di un ecografo palmare di ultima generazione, consegnato ufficialmente questa mattina, 31 gennaio.

Il dispositivo è un dono dell’associazione Diversamente splendidi. Da anni il gruppo è attivo sul territorio per raccogliere fondi a sostegno della sanità pubblica, con un occhio di riguardo per le patologie tumorali.

Lo strumento (un Vscan Air Cl) cambierà il modo di lavorare in corsia. Niente più carrelli ingombranti. La sonda è wireless e trasmette immagini ad altissima risoluzione direttamente su tablet o smartphone. Questo permette ai medici di effettuare diagnosi rapide direttamente al letto del paziente o in ambulatorio.

L’impatto clinico è notevole. Come spiega Valentina Pinelli, direttrice della Pneumologia Area Nord, il dispositivo “riduce i tempi dell’esame e aumenta la sicurezza nelle manovre invasive”. Sarà fondamentale soprattutto per individuare versamenti pleurici e monitorare le neoplasie polmonari.

Alla cerimonia erano presenti i vertici del reparto e dell’associazione. Antonella Vigani, presidente di “Diversamente splendidi” e oncologa, ha sottolineato l’importanza della diagnosi precoce per garantire terapie mirate e aspettative di vita più lunghe. Un ringraziamento speciale è andato alla volontaria Roberta Rosini, motore dell’iniziativa.

Soddisfazione anche dalla direzione medica del presidio. Costanza Bisordi ha lodato la capacità dell’associazione di “intercettare i bisogni reali della cittadinanza”. Un esempio concreto di come il volontariato possa migliorare la qualità della vita dei malati e il lavoro dei professionisti.