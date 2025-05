Difesa del suolo, riqualificazione e valorizzazione culturale: la Regione sostiene la provincia di Massa Carrara

Getting your Trinity Audio player ready...

MASSA CARRARA – “Con questo provvedimento finanziamo nuovi importanti interventi in varie aree della provincia di Massa Carrara. È un impegno ulteriore che ci assumiamo per lo sviluppo del territorio”. Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani presenta gli interventi finanziati in provincia di Massa Carrara nell’ambito della seconda variazione al vilancio 2025-2027 della Regione Toscana approvata dal consiglio regionale.

“Quest’area – prosegue – naturalmente beneficerà degli investimenti del provvedimento che riguardano tutta la Toscana. In maniera più diretta e specifica abbiamo previsto alcuni interventi sul territorio che riguardano da una parte il tema della difesa del suolo e dall’altra quello della riqualificazione e valorizzazione culturale”.

Gli interventi più rilevanti sotto il profilo delle risorse riguardano il comune di Podenzana: 770mila euro sono state destinate al secondo lotto di opere per il consolidamento del versante e alla regimazione del canale della chiesa in località Cospedo (Lagneda). Circa 312mila euro saranno invece destinati al consolidamento di un movimento franoso sulla strada comunale in località Taria,

Sempre nell’ottica della sicurezza del territorio in particolare sotto il profilo idraulico sono da considerare i 110mila euro stanziati per Aulla e destinati alla manutenzione delle idrovore.

Nell’ambito invece delle azioni per riqualificare i borghi della Toscana si colloca l’intervento da 300mila euro che permetterà di realizzare interventi di riqualificazione del borgo di Villecchia nel comune di Tresana. 157mila euro, invece saranno destinate alla valorizzazione artistico culturale del Borgo e delle Mura medicee di Caprigliola (Aulla).

Infine un intervento da 150mila euro sarà destinato al progetto Acquari, museo del mare e spazi espositivi del Comune di Massa.