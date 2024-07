Progetto donna a Carrara, insediata commissione istituzionale

Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – Progetto donna a Carrara, si è insediata la commissione progetto donna – Centro per le pari opportunità.

Poco dopo la costituzione con delibera di Consiglio Comunale, la commissione si è messa subito al lavoro e ha provveduto a nominare presidente Francesca Menconi e vice presidente Alina Gjika.

Commissione istituzionale nel Comune di Carrara guidato dalla sindaca Serena Arrighi, Pd, vicesindaca Roberta Crudeli.

Organismo istituzionale di tutela e garanzia che promuove l’uguaglianza tra generi e si propone di rimuovere tutti quegli ostacoli che possono essere per le donne fattori di disuguaglianza diretta e indiretta. Nel corso della seduta dello scorso 9 luglio il Consiglio comunale aveva approvato la delibera con la quale sono state individuate le componenti della commissione, formata da esperti del settore, da rappresentanti di associazioni del terzo settore e dei sindacati, tutti individuati a seguito di un bando pubblico. A questi si aggiungono due consiglieri comunali, uno di maggioranza e uno di minoranza.

Queste le altre componenti della commissione: Arianna Menconi in rappresentanza del Comitato pari opportunità ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Massa Carrara; Laura Menconi (Uil Area Nord Toscana); Donatella Gabrielli (Associazione Artemisia Ars); Dianora Della Buona (Ust Cisl Toscana Nord); Stefania Giusti (Legacoop Toscana); Anna Lalli (Fidapa – BPW Massa Carrara); Laura Bacci (CGIL Massa Carrara); Chiara Diamanti; Barbara Dell’Amico; Bruna Massa; Antonella Piccini; Giovanna Bernardini. A tutte loro si aggiungono le consigliere e i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione Brunella Vatteroni (componente effettivo) e Letizia Carusi (componente supplente), Andrea Tosi (componente effettivo) e Rigoletta Vincenti (componente supplente).

Molto soddisfatta del risultato raggiunto la vicesindaca e assessora alle Pari opportunità Roberta Crudeli che, nell’augurare buon lavoro alla commissione, ricorda come da vent’anni quella di Carrara rappresenti una realtà unica a livello provinciale: “Mi auguro che si possa avviare da subito una proficua collaborazione per realizzare importanti progetti, dato che il lavoro da fare è ancora tanto su queste tematiche. La commissione si avvale anche di nuovi componenti che sapranno portare sicuramente, grazie alla loro esperienza, un ulteriore contributo per il conseguimento degli obiettivi”.

Il nuovo regolamento della commissione ‘Progetto Donna – Centro per le pari opportunità’ era stato approvato lo scorso aprile dal Consiglio Comunale, dopo essere stato discusso nelle commissioni ‘Sociale e Pari opportunità’ e ‘Affari generali’. Il documento, composto di 16 articoli, sottolinea il Comune di Carrara, ha stabilito le finalità e gli obiettivi della commissione, la modalità di costituzione, composizione e durata, chiarendo ogni aspetto del suo funzionamento.