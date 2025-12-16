Sanità e ambiente, Giani a Massa: “Ospedali eccellenti, ma servono fondi”

Getting your Trinity Audio player ready...

MASSA – Una giornata divisa tra la tutela della salute e la sicurezza ambientale. È stato un lunedì intenso quello vissuto ieri da Eugenio Giani nel territorio apuano. Il presidente della Regione Toscana ha presenziato a due appuntamenti cruciali per la comunità locale.

La prima tappa ha riguardato la sanità. Giani ha celebrato i dieci anni del Nuovo Ospedale Apuane (Noa). Un’occasione per ribadire la linea politica regionale. “Il nostro modello si basa su due pilastri”, ha spiegato il governatore. Da una parte ci sono le eccellenze ospedaliere, su cui la Toscana continua a investire. Dall’altra c’è la medicina diffusa sul territorio. Per Giani la sanità pubblica è un valore non negoziabile. Tuttavia, lancia un monito chiaro al Governo: per difendere e potenziare questo sistema servono maggiori risorse nazionali, fondi che al momento mancano all’appello.

Il secondo appuntamento si è svolto al pontile di Marina di Massa. Qui si è chiusa una vicenda iniziata quasi un anno fa. Sono partite le operazioni per il rigalleggiamento della Guang Rong, la nave cargo incagliata dallo scorso 28 gennaio. Ci sono voluti dieci mesi di lavoro. La nave è stata messa in sicurezza e svuotata completamente. Ora è pronta per lasciare la costa apuana. “È un traguardo storico“, ha commentato con soddisfazione Giani. Il relitto sarà trainato fino al porto di Livorno. Finalmente il litorale viene liberato da quella presenza ingombrante, permettendo così di pianificare la ricostruzione del pontile danneggiato.