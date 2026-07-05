34.7 C
Firenze
domenica 5 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Cade sul greto del fiume mentre passeggia lungo la strada che lo costeggia: arrivano i vigili del fuoco

Una donna di 65 anni ha riportato escoriazioni e contusioni non gravi ma non riusciva a rialzarsi: sul posto anche Misericordia e auto medica

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
L'intervento dei vigili del fuoco sul Renara (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

MASSA – Tempestivo intervento di soccorso questa mattina (5 luglio) sul greto del fiume Renara da parte dei vigili del fuoco di Massa, dei sanitari della Misericordia e dell’automedica del 118.

Una donna di 65 anni è caduta accidentalmente da un’altezza di circa tre metri mentre percorreva il margine della strada che costeggia il fiume. Ha riportato escoriazioni e contusioni, senza gravi conseguenze, ma non era in grado di rialzarsi.

Dopo essere stata immobilizzata sul posto, è stata recuperata dai vigili del fuoco con la barella toboga e trasportata fino all’ambulanza, che l’ha trasferita al Nuovo Ospedale Apuano per gli accertamenti del caso.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
34.7 ° C
35.6 °
33.2 °
33 %
3.1kmh
1 %
Dom
34 °
Lun
33 °
Mar
36 °
Mer
35 °
Gio
38 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2134)ultimora (1290)Video Adnkronos (457)sport (115)salute (88)Tecnologia (61)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati