Cade sul greto del fiume mentre passeggia lungo la strada che lo costeggia: arrivano i vigili del fuoco

MASSA – Tempestivo intervento di soccorso questa mattina (5 luglio) sul greto del fiume Renara da parte dei vigili del fuoco di Massa, dei sanitari della Misericordia e dell’automedica del 118.

Una donna di 65 anni è caduta accidentalmente da un’altezza di circa tre metri mentre percorreva il margine della strada che costeggia il fiume. Ha riportato escoriazioni e contusioni, senza gravi conseguenze, ma non era in grado di rialzarsi.

Dopo essere stata immobilizzata sul posto, è stata recuperata dai vigili del fuoco con la barella toboga e trasportata fino all’ambulanza, che l’ha trasferita al Nuovo Ospedale Apuano per gli accertamenti del caso.