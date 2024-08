Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – Alta benemerenza per Musetti: Carrara premia il suo campione.

Il Comune di Carrara assegnerà l’Alta benemerenza civica a Lorenzo Musetti. Il tennista di Carrara storica medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi, riceverà il prestigioso riconoscimento a palazzo Civico.

Musetti, 22 anni, talento del tennis, già vincitore di Coppa Davis, a Parigi battuto solo dal grande Djokovic, medaglia d’oro, che insieme al pubblico ha tributato una standing ovation al campione toscano.

Poi Musetti ad applaudire l’oro olimpico della toscana Jasmine Paolini e Sara Errani. “Questa medaglia pesa tantissimo, c’era tanta stanchezza, ho sentito poco i dolori e altre cose grazie alla maglia azzurra. Questa è la vittoria di tutta la delegazione del tennis, essere affiancato sul podio da due campioni (Alcaraz e Djokovic) così mi dà tanta speranza, spero che mio figlio possa vivere le stesse emozioni. Il tennis è uno sport individuale ma condividere tutto questo con il gruppo e l’intera nazione è stato bellissimo”.

Sindaca Serena Arrighi: “Subito dopo la conquista della medaglia olimpica ho avuto modo di complimentarmi personalmente con i familiari di Lorenzo Musetti e rinnovare tramite loro l’invito a venire in Comune per la cerimonia di conferimento dell’Alta benemerenza civica. Con i suoi risultati sportivi, ma prima ancora con il suo modo di essere fuori dal campo Lorenzo Musetti porta in alto il nome di Carrara in tutto il mondo e sarà per noi un grande orgoglio premiarlo a nome di tutti i carrarini”.

Cristiano Bottici, presidente del Consiglio Comunale: “Sarà per noi un onore e un grande piacere assegnare l’Alta benemerenza civica a Lorenzo Musetti non appena i suoi impegni agonistici gli premetteranno di venire in città. Assieme a tutti i capigruppo avevamo già deliberato il conferimento di questo riconoscimento all’indomani della vittoria della Coppa Davis lo scorso novembre e ora, alla luce degli straordinari risultati sportivi che Lorenzo Musetti sta continuando a conquistare, ultimo dei quali la vittoria della medaglia di bronzo alle Olimpiadi, sarà ancora di più una gioia per noi tributargli il giusto riconoscimento da parte di tutta la città. Siamo tuttavia consapevoli di quanto sia frenetica la vita di uno sportivo del suo livello e per questo stiamo lavorando per trovare il momento giusto per festeggiarlo tutti assieme. Non appena ci sarà occasione lo accoglieremo a braccia aperte”.