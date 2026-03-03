Verso Carrarese-Catanzaro, Calabro: “Affrontiamo una big della serie B, ma ce la giochiamo alla pari”

CARRARA – Nella giornata di ieri, il tecnico della Carrarese, Antonio Calabro, ha tenuto la consueta conferenza stampa di presentazione in vista dell’imminente impegno agonistico. La compagine toscana si prepara ad ospitare il Catanzaro in una sfida valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie Bkt 2025/2026. L’incontro è regolarmente in calendario per domani, mercoledì 4 marzo, con fischio d’inizio fissato alle ore 19:00 presso lo Stadio “Dei Marmi”.

Analizzando il profilo tecnico della formazione calabrese, l’allenatore ha delineato un quadro che richiede la massima allerta agonistica.

“Mercoledì sera affronteremo una squadra importante, capace di collezionare quattro vittorie e un pareggio contro il Frosinone nelle ultime cinque gare di campionato”, ha esordito Calabro, valutando il peso specifico del roster avversario. “Parliamo senza dubbio di una formazione costruita per disputare un torneo di altissimo livello. Se non avessero incontrato difficoltà nella fase iniziale della stagione, oggi staremmo discutendo di un gruppo posizionato ai vertici assoluti della categoria. I nostri avversari dispongono di una rosa che mescola perfettamente giovani ed elementi esperti, tutti dotati di grande qualità e funzionali al loro sistema di gioco. Inoltre, annoverano tra le proprie fila un fuoriclasse per la Serie B come Iemmello, un attaccante al quale dovremo necessariamente riservare un occhio di riguardo”.

Passando all’atteggiamento richiesto ai suoi giocatori, il mister ha richiamato la solidità mostrata nel turno precedente: “Nella trasferta di Mantova abbiamo già dato prova del nostro spessore, sia in termini di reazione che per il tipo di prestazione offerta. Sarà fondamentale scendere in campo sorretti dalle nostre convinzioni, con la piena consapevolezza di potercela giocare alla pari anche contro una grande squadra come il Catanzaro”.

Sollecitato sul suo passato professionale proprio sulla panchina del club calabrese, il tecnico ha mantenuto un profilo strettamente operativo: “Non provo particolari emozioni in vista di questa sfida, poiché la mia concentrazione è totalmente assorbita dalla gara che dovrà interpretare la Carrarese. Al netto di questo, non nascondo la mia profonda gratitudine e l’assoluta stima verso la famiglia Noto, proprietaria della società, e nei confronti dell’intera città di Catanzaro, una piazza in cui mi sono trovato benissimo”.