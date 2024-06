Getting your Trinity Audio player ready...

Carrarese in B dopo 76 anni: impresa del team di Calabro

Carrarese in B dopo 76 anni: impresa della squadra di Antonio Calabro che nella gara di ritorno finale playoff serie C allo stadio dei Marmi di Carrara batte 1-0 il blasonato Vicenza di Stefano Vecchi. All’andata era finita 0-0.

Con tanto di diretta Rai Uno. Match winner Mattia Finotto al 6′ primo tempo.

Esplode la grande festa a Carrara: “Non bisogna mai smettere di sognare”, così la scritta sulla maglia dei giocatori.

E Buffon, che è di Carrara, esulta: “Che stagione fantastica! Juve che conquista la Coppa Italia, il Parma di nuovo in Serie A e la mia Carrarese in Serie B. Non potrei essere più felice”

Un’impresa quella compiuta dalla Carrarese, ultimo campionato in serie B nel 1948.

La Carrarese ha eliminato Perugia, Juventus Next Gen e in semifinale il Benevento. Poi il Vicenza dai nobili trascorsi in serie A e la storica promozione in serie B.

Carrarese: Bleve, Imperiale, Illanes Minucci, Di Gennaro, Zanon, Schiavi, Capezzi, Cicconi, Palmieri, Panico, Finotto; a disposizione: Tampucci, Mazzini, Della Latta, Cerretelli, Grassini, Zuelli, Coppolaro, Morosini, Capello, Belloni, Boli, Di Matteo, Giannetti. All. Calabro

LR Vicenza: Confente, Laezza, Cuomo, Sandon, De Col, Talarico, Rossi, Greco, Costa, Della Morte, Ferrari; a disposizione: Gallo, Massolo, Delle Monache, Tronchin, Pellegrini, Busato, Mogentale, Lattanzio, Fantoni, Conzato. All. Vecchi