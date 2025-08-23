Derby al Picco: lo Spezia cerca la prima vittoria, la Carrarese il riscatto dopo la Coppa

Così mister Calabro alla vigilia del match: “Siamo alla vigilia dell’inizio di un nuovo campionato, un patrimonio per il nostro paese, per la comunità e per tutti i tifosi di calcio. Siamo pronti ad onorare questa competizione, esattamente come lo scorso anno; perciò, sarà fondamentale dimostrare da subito l’atteggiamento per cui ci siamo sempre distinti. A prescindere dall’avversario, dovremo affrontare ogni partita, da qui alla fine, con il solito piglio, la solità mentalità e con la volontà di dare il massimo senza alcun timore. Conosciamo bene lo Spezia, affronteremo una partita difficile sotto tanti punti di vista. Il nostro avversario dispone di qualità davvero importanti e giocatori di livello, non a caso, non più tardi di qualche mese fa disputavano una finale playoff. Inoltre, conosciamo la storia di questa partita, quanto i tifosi ci tengano e tutto ciò dev’essere vissuto da noi come una motivazione ulteriore, qualora ce ne fosse bisogno.”

Sul campionato che verrà: “Da quando è iniziata la preparazione ho sempre visto una squadra motivata, anche dai nuovi arrivi ho ricevuto solo risposte positive e sono certo che durante la stagione potranno darci una grande mano. Nelle prime partite del campionato scorso non siamo riusciti ad imporci in termini di risultati, ma ogni stagione ha la sua storia e non si possono, ad oggi, paragonare i due campionati poiché sono cambiati tanti aspetti, tra cui tanti giocatori della rosa. Il mio modus operandi ormai tutti sanno qual è: la Carrarese deve sempre e solo pensare al presente, ragionare di gara in gara, allenarsi quotidianamente senza mai mollare un centimetro e riproporre in campo, ogni settimana, il solito atteggiamento, che è stato un nostro tratto caratteristico nella passata stagione. A me non interessa ciò che gli addetti ai lavori pensano su di noi, nessuno mai dovrà pensare di poter entrare in campo in giacca e cravatta, altrimenti rischiamo seriamente di farci del male.”

Sugli indisponibili: “Cicconi, Finotto e Torregrossa sono ancora in dubbio per domenica. Mentre Oliana, che si sta allenando molto bene, deve riprendere confidenza con i contrasti di gioco e servirà un po’ di tempo. Per quanto riguarda il resto della squadra, non dovrebbero esserci altre defezioni, si sono tutti allenati con grande intensità”.