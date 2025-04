Tennis: Montecarlo, Alcaraz rimonta un Musetti infortunato

Getting your Trinity Audio player ready...

La finale del Masters 1000 di Montecarlo si è trasformata in un match dai due volti, con Carlos Alcaraz che ha ribaltato una partenza difficile per imporsi su Lorenzo Musetti con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-0. Una partita in cui la componente tecnica ha seguito un’evoluzione netta, scandita da un brillante avvio dell’azzurro, un cambio di ritmo deciso dello spagnolo e, infine, un crollo fisico che ha segnato l’esito dell’incontro.

Nel primo set, Musetti ha messo in campo il suo tennis migliore: variazioni, profondità e una gestione dei ritmi che ha messo in difficoltà Alcaraz. L’azzurro ha approfittato di un inizio contratto del numero 3 del mondo, spingendo con il rovescio e trovando soluzioni vincenti nei momenti chiave. Break sul 3-2 e gestione perfetta dei turni di servizio fino al 6-3 che ha certificato un approccio lucido e aggressivo.

Nel secondo set, però, la musica è cambiata. Alcaraz ha alzato l’intensità, spostando il baricentro in avanti e aumentando la velocità degli scambi. Il suo dritto ha cominciato a fare la differenza, spingendo Musetti sempre più lontano dalla linea di fondo. Lo spagnolo ha preso in mano la partita con due break consecutivi, mettendo pressione e costringendo l’azzurro a forzare. Il 6-1 è stato il frutto di un dominio tecnico-tattico sempre più evidente.

Il terzo parziale si è aperto con grandi aspettative, ma ha preso una piega imprevista. Musetti ha cominciato a toccarsi il quadricipite destro: un fastidio muscolare che ha compromesso la sua mobilità e la spinta nei colpi. Alcaraz, già in pieno controllo tecnico, ha sfruttato l’occasione con lucidità, costringendo l’azzurro a spostamenti dolorosi e colpi affrettati. Il 6-0 finale è stato il risultato di un parziale in cui la superiorità fisica e mentale dello spagnolo è stata amplificata dall’impossibilità di Musetti di reggere l’intensità.