Tre milioni di euro per nuovi interventi di riqualificazione allo stadio dei Marmi di Carrara

CARRARA – Lo Stadio dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri si prepara a cambiare volto grazie a un intervento di riqualificazione da 3 milioni di euro, frutto di una sinergia tra pubblico e privato.

Il progetto, approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale, sarà finanziato interamente dalle società Gemignani e Vanelli e Ingegner Giulio Faggioni nell’ambito delle previsioni dell’articolo 21 del Regolamento degli agri marmiferi.

Questa norma consente alle imprese concessionarie di ottenere il prolungamento del periodo transitorio di escavazione in cambio di investimenti sul territorio. Ed è proprio in questo quadro che prenderà il via il restyling dell’impianto sportivo di piazza Vittorio Veneto, ormai da tempo bisognoso di interventi strutturali.

Il progetto, già approvato da Coni, Vigili del Fuoco e Soprintendenza alle Belle Arti, sarà suddiviso in due fasi. La prima partirà nei prossimi giorni e prevede la realizzazione di una nuova curva Nord da 2400 posti, dotata di bar e servizi. La seconda fase scatterà al termine della prossima stagione calcistica e riguarderà l’adeguamento del rettilineo della tribuna e la riqualificazione della palazzina uffici, con nuovi spogliatoi e ulteriori servizi.

“Grazie alla collaborazione con Gemignani e Vanelli, l’ingegner Faggioni e al dialogo costante con la Carrarese Calcio, siamo riusciti a individuare una soluzione che non solo adeguerà lo stadio ai requisiti previsti per la Serie B, ma ne migliorerà l’intera struttura, guardando al futuro”, ha dichiarato la sindaca di Carrara Serena Arrighi.

L’intervento segue quello da 2 milioni di euro realizzato la scorsa estate, portando a 5 milioni l’ammontare complessivo investito in due anni sull’impianto. “Questa cifra ci consente finalmente di colmare il vuoto lasciato da decenni di rinvii, deroghe e lavori mai completati”, ha sottolineato la prima cittadina.

L’operazione è anche un esempio virtuoso di collaborazione tra amministrazione e settore privato. “Avevamo già previsto in bilancio le risorse necessarie per portare la capienza dello stadio a 5500 spettatori, ma la soluzione individuata ci permetterà di andare oltre: non solo un adeguamento, ma una vera trasformazione – ha concluso Arrighi –. Un ringraziamento va a tutti gli uffici comunali e ai professionisti coinvolti per il lavoro svolto in questi mesi”.