Ecco perché d’estate aumentano litigi e tradimenti nelle coppie

Dovrebbe essere il periodo più rilassante dell’anno, quello dedicato al riposo e alla spensieratezza. Eppure capire perché in estate aumentano litigi e tradimenti di coppia non è così difficile. Le vacanze, spesso considerate un momento ideale per stare insieme, possono trasformarsi in un banco di prova per molti rapporti.

Trascorrere più tempo con il partner sembra un elemento positivo, ma non sempre produce gli effetti sperati. Durante il resto dell’anno, infatti, lavoro, impegni e ritmi quotidiani scandiscono le giornate e lasciano poco spazio ai conflitti. In vacanza tutto cambia: gli orari diventano più flessibili, le abitudini si modificano e gli equilibri costruiti nel tempo possono saltare.

Secondo la psicoterapeuta e sessuologa Alessandra Recine, socia fondatrice della Società italiana di sessuologia e psicologia di Roma, uno degli errori più comuni consiste nel credere che una vacanza perfetta significhi condividere ogni momento della giornata.

La mancanza di spazi personali può creare tensioni

Se durante l’anno ognuno mantiene i propri tempi e le proprie attività, in ferie si tende invece a concentrare tutto sulla vita di coppia. Un cambiamento che può diventare pesante nel lungo periodo.

Prendersi del tempo per sé, dedicandosi a uno sport, a una passeggiata o semplicemente a un momento di relax individuale, non rappresenta necessariamente una distanza emotiva. Al contrario, può aiutare a mantenere un equilibrio. La chiave resta il dialogo: spiegare le proprie esigenze e trovare un punto d’incontro può evitare molti conflitti.

La situazione può diventare ancora più complessa quando entrano in gioco i figli. Tra gestione dei bambini, organizzazione delle giornate e responsabilità condivise, il rischio è che uno dei due partner si senta maggiormente sotto pressione.

In questo caso una distribuzione chiara dei compiti può ridurre malumori e tensioni. Trovare piccoli momenti individuali o ritagliarsi del tempo in coppia può contribuire a mantenere un clima più sereno.

Estate e tradimenti, il ruolo della chimica

Capire perché in estate aumentano litigi e tradimenti di coppia passa anche da un aspetto biologico. Durante i mesi estivi l’esposizione alla luce solare aumenta la produzione di serotonina, sostanza spesso associata al benessere e al buon umore.

Questa condizione potrebbe spingere alcune persone a ricercare nuove emozioni o stimoli diversi, alimentando una sensazione di maggiore apertura verso l’esterno. Dietro un tradimento, tuttavia, spesso si nascondono malesseri già presenti nella relazione.