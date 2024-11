Getting your Trinity Audio player ready...

Donald Trump presidente, Meloni: “Rafforzeremo il legame con gli Stati Uniti”.

Donald Trump presidente, battuta Kamala Harris nella corsa alla Casa Bianca.

Donald Trump 47esimo presidente degli Stati Uniti d’Americ.

Premier Giorgia Meloni, leader FdI: “A nome mio e del governo italiano, le più sincere congratulazioni al presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump. Italia e Stati Uniti sono Nazioni ‘sorelle’, legate da un’alleanza incrollabile, valori comuni e una storica amicizia. È un legame strategico, che sono certa ora rafforzeremo ancora di più. Buon lavoro presidente”.

Vicepremier Matteo Salvini, leader Lega: “Lotta all’immigrazione clandestina e taglio delle tasse, radici cristiane e ritorno alla pace, libertà di pensiero e no ai processi politici. Anche negli Usa vincono buonsenso, passione e futuro! Buon lavoro, Presidente Donald Trump”.

Vicepremier Antonio Tajani, leader Forza Italia: “Gli Stati Uniti potrebbero certamente giocare un ruolo da protagonisti per la pace in Ucraina e in Medio Oriente, dove la linea è quella dei due popoli due Stati, garantendo la sicurezza di Israele e il diritto dei palestinesi ad avere un proprio Stato. La pace è l’obiettivo di tutti. Con gli Stati Uniti continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto. Quando incontrai Trump, quando ero presidente del Parlamento Europeo, c’era identità di vedute su molte cose. Continueremo anche a livello della Nato a svolgere un lavoro propositivo: noi vogliamo che l’Europa abbia una propria difesa, che ci siano due pilastri, politico e militare, uno degli Stati Uniti, l’altro dell’Europa. Dobbiamo pertanto andare assolutamente avanti sul progetto della difesa europea, per contare di più”.

Con la nuova amministrazione Trump “lavoreremo molto, anche per quanto riguarda la situazione internazionale. Siamo tutti quanti per la pace e mi auguro che si possa arrivare a una conferenza di pace per l’Ucraina”.

Dalla Toscana Antonio Mazzeo, Pd, presidente Consiglio regionale: “La lunga notte americana è terminata. Gli Stati Uniti hanno scelto Donald Trump, una scelta che esprime paura, rabbia e chiusura. Questo risultato riflette un cambiamento profondo nell’animo di una parte importante dell’America, in cui l’insicurezza verso il futuro e il bisogno di protezione hanno prevalso. Ora si apre un periodo di grande preoccupazione per il resto del mondo, e chi esulta per questo risultato nel nostro Paese forse non si rende conto dei riflessi che potrebbe avere: dalla politica estera (a partire dalla vicinanza a Putin) ai dazi che colpiranno le nostre produzioni, dal negazionismo del cambiamento climatico alla riduzione dei diritti per le minoranze.

Di fronte a questa realtà, come europei, è tempo di interrogarci su cosa stia accadendo anche nelle nostre società e sui valori che vogliamo proteggere. La paura è contagiosa, ma abbiamo il dovere di opporci alla tentazione di innalzare muri, di sacrificare la coesione sociale che rappresenta il cuore del nostro progetto europeo.

Mai come oggi è essenziale lavorare per un’Europa unita, forte e solidale, capace di rispondere alle sfide globali senza arretrare sui suoi valori fondamentali. Questa deve essere la nostra scelta. Questa è la nostra strada”.

, leader Italia Viva: “Donald Trump ha vinto in modo netto le elezioni americane e sarà il 47esimo presidente degli Stati Uniti. Ci sono tante riflessioni che il mondo politico può e deve fare su questo chiaro responso delle urne ma il primo dovere morale e civile è riconoscere il risultato con le congratulazioni al vincitore e l’onore delle armi alla sconfitta Kamala Harris. Spero che per l’Europa questo sia il momento della sveglia. Buon lavoro al presidente eletto Trump e grazie al presidente Biden per il lavoro di questi anni”.

