30.1 C
Firenze
lunedì 18 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner costretto al ritiro: il caldo lo mette ko, Alcaraz lo consola

A Cincinnati il match dura appena un set: il numero uno mondiale non riesce a resistere al caldo e riceve un abbraccio simbolico dall’avversario

Spettacolo
DAVIDE CARUSO
DAVIDE CARUSO
Sinner
Foto di: X / @SamuSinner
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

Un epilogo inatteso e doloroso per i tifosi italiani. Jannik Sinner si è ritirato nella finale di Cincinnati contro Carlos Alcaraz, quando si trovava sotto 5-0 nel primo set.

Il numero uno al mondo, provato dalle condizioni proibitive, ha sussurrato al giudice di sedia: “Mi sento troppo male”. Poche parole, sufficienti a spiegare come il caldo asfissiante abbia piegato anche un atleta abituato a spingersi oltre i propri limiti.

Momento toccante al termine del match: Alcaraz ha abbracciato Sinner e, con un gesto sportivo, ha scritto sulla telecamera “Mi dispiace Jannik”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
30.1 ° C
31.2 °
29.3 °
50 %
1.3kmh
20 %
Lun
28 °
Mar
34 °
Mer
32 °
Gio
26 °
Ven
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (19)Eugenio Giani (18)incidente (14)incendio (13)Pisa Sporting Club (13)carabinieri (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati