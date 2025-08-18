Sinner costretto al ritiro: il caldo lo mette ko, Alcaraz lo consola

Getting your Trinity Audio player ready...

Un epilogo inatteso e doloroso per i tifosi italiani. Jannik Sinner si è ritirato nella finale di Cincinnati contro Carlos Alcaraz, quando si trovava sotto 5-0 nel primo set.

Il numero uno al mondo, provato dalle condizioni proibitive, ha sussurrato al giudice di sedia: “Mi sento troppo male”. Poche parole, sufficienti a spiegare come il caldo asfissiante abbia piegato anche un atleta abituato a spingersi oltre i propri limiti.

Momento toccante al termine del match: Alcaraz ha abbracciato Sinner e, con un gesto sportivo, ha scritto sulla telecamera “Mi dispiace Jannik”.