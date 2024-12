Spotify Wrapped, tutto ciò che c’è da sapere

Getting your Trinity Audio player ready...

È uscito Spotify Wrapped 2024. Con l’anno che sta per terminare, arriva il riepilogo della musica più ascoltata e amata nel corso dell’anno, offerta dalla piattaforma con grafiche ad hoc.

Spotify ha promesso “tutta la musica e i podcast che hai ascoltato quest’anno in un riepilogo creato apposta per te”, che fino a pochi giorni fa non aveva ancora annunciato la data ufficiale del rilascio. L’account ufficiale dell’applicazione si è limitato a scrivere “Manca davvero poco, promesso”. Saranno rimasti stupiti perciò gli utenti che ieri, aprendo l’app, si sono ritrovati questa sorpresa.

La nota piattaforma musicale consiglia agli utenti di aggiornare l’applicazione per avere l’ultima versione sul dispositivo iOS o Android. “Se il tuo telefono non è impostato per aggiornare automaticamente l’app e non l’hai aggiornata manualmente da un po’, potresti perderti alcune fantastiche funzionalità”, aveva scritto Spotify in una nota, invitando ad affrettarsi con l’aggiornamento.

Il formato offerto da Spotify comprende grafiche da condividere sui social e con i propri amici. È possibile, inoltre, creare delle playlist con solo i brani e gli artisti più apprezzati dell’utente durante l’anno.

Nel 2023, come termine di paragone, Spotify aveva lanciato il Wrapped il 29 novembre.

Come visualizzare il Wrapped

Per visualizzare il Wrapped, non si deve far altro che aprire l’applicazione e cliccare sulla barra con scritto ‘Spotify Wrapped’. In pochi secondi sarà disponibile il riepilogo dell’anno, con un carosello di grafiche interattive e coloratissime. Una delle ultime schermate, e forse la più attesa, è quella che indica il numero totale di minuti passati ad ascoltare i brani su Spotify.

Si potrebbe ricevere anche l’etichetta di ‘miglior fan’ del tuo artista preferito.