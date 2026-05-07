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Aggredisce la compagna e la minaccia col coltello: arrestato 53enne

La violenta aggressione nella notte all’interno di una struttura ricettiva del Pisano: coinvolta una donna di 28 anni

Cronaca
REDAZIONE
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carabinieri pisa
crediti: Carabinieri di Pisa
1 ' di lettura

MONTOPOLI VALDARNO – Momenti di forte tensione nella notte in una struttura ricettiva della zona, dove un 53enne arrestato nel Pisano è accusato di aver aggredito la convivente al termine di una lite.

L’episodio si è verificato nelle prime ore del 5 maggio e ha richiesto l’intervento dei carabinieri della stazione di San Romano, arrivati sul posto dopo una segnalazione partita dalla struttura.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, la discussione tra l’uomo e la compagna, una donna di 28 anni, sarebbe degenerata fino a trasformarsi in un’aggressione fisica. La giovane sarebbe stata colpita e spintonata durante il litigio.

Nel corso della lite il cinquantatreenne avrebbe anche utilizzato un coltello da cucina per intimidire la donna. L’arma è stata poi sequestrata dai militari intervenuti.

Dopo aver riportato la situazione sotto controllo, i carabinieri hanno attivato le procedure previste per i casi di violenza domestica, coinvolgendo i servizi di assistenza e tutela per la vittima.

La donna avrebbe scelto di lasciare autonomamente la struttura, rinunciando alla sistemazione protetta proposta dagli operatori.

Per l’uomo è scattato l’arresto in flagranza con le accuse di lesioni personali e minaccia aggravata. Su disposizione della Procura della Repubblica di Pisa, è stato inizialmente posto agli arresti domiciliari.

Nelle ore successive, durante l’udienza di convalida, il giudice ha disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico.

Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto.

Come previsto dalla legge, eventuali responsabilità saranno definitivamente accertate solo al termine del procedimento giudiziario.

© Riproduzione riservata

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