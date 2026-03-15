20.1 C
Firenze
lunedì 16 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Aggredito in strada: in ospedale con trauma cranico e lesioni alle gambe

Un uomo di 36 anni di origine albanesee vittima di un episodio tutto da chiarire a Pisa: è stato trasportato d'urgenza a Cisanello

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
(foto Aoup)
Meno di 1 ' di lettura

PISA – Aggressione all’alba nelle strade di Pisa, dove un uomo di 36 anni, di nazionalità albanese, è stato preso di mira da uno o più malviventi.

L’allarme è scattato intorno alle 5,30 del mattino, quando i sanitari del 118 sono intervenuti d’urgenza per soccorrere il ferito, rinvenuto in condizioni serie dopo quello che appare come un vero e proprio agguato.

Secondo le prime ricostruzioni e stando ai segni riportati sul corpo, l’uomo sarebbe stato colpito ripetutamente con un oggetto contundente, molto probabilmente una mazza da baseball. Il bilancio clinico è pesante: l’uomo è risultato policontuso, con un preoccupante trauma cranico e gravi lesioni alle gambe, compatibili con colpi sferrati con estrema violenza. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello per gli accertamenti del caso e le cure specialistiche.

Le forze dell’ordine passeranno al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza urbana per identificare gli aggressori e capire i motivi del fato.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
20.1 ° C
20.8 °
19.3 °
34 %
5.1kmh
20 %
Lun
20 °
Mar
18 °
Mer
13 °
Gio
14 °
Ven
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1334)ultimora (1189)sport (58)Eurofocus (56)demografica (31)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati