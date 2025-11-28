Controlli antidegrado a Pisa: sanzionati anche esercizi commerciali

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Nella serata di ieri i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Pisa, in collaborazione con le stazioni dei carabinieri di Pisa, Tirrenia e Migliarino Pisano, e con il fondamentale supporto del Nucleo cinofili di San Rossore, hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico, focalizzato su Piazza delle Vettovaglie e aree limitrofe.

Il servizio, era finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti e degli episodi di criminalità diffusa.

Nel corso dei controlli, una persona è stata segnalata alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di 0,60 grammi di hashish.

Un trentenne è stato denunciato per la violazione del divieto di ritorno nel Comune di Pisa, precedentemente emesso e tuttora in vigore a suo carico.

L’attività dei carabinieri non si è limitata al controllo delle persone, ma si è estesa anche alla verifica di esercizi commerciali presenti nelle zone interessate. Due minimarket, uno situato in liungarno Pacinotti e l’altro in piazza delle Vettovaglie, sono stati sanzionati per aver contravvenuto al divieto di vendita di bevande alcoliche da asporto oltre l’orario consentito dalle normative locali.

Complessivamente, il servizio coordinato ha portato all’ispezione di cinque esercizi commerciali e al controllo di 33 persone.