10.9 C
Firenze
venerdì 28 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Controlli antidegrado a Pisa: sanzionati anche esercizi commerciali

Sotto la lente la zona di piazza delle Vettovaglie in centro storico. Un trentenne denunciato per il divieto di ritorno a Pisa

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Controlli antidegrado a Pisa: sanzionati anche esercizi commerciali
Controlli antidegrado a Pisa: sanzionati anche esercizi commerciali (foto carabinieri)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Nella serata di ieri i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Pisa, in collaborazione con le stazioni dei carabinieri di Pisa, Tirrenia e Migliarino Pisano, e con il fondamentale supporto del Nucleo cinofili di San Rossore, hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico, focalizzato su Piazza delle Vettovaglie e aree limitrofe.

Il servizio, era finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti e degli episodi di criminalità diffusa.

Nel corso dei controlli, una persona è stata segnalata alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di 0,60 grammi di hashish.

Un trentenne è stato denunciato per la violazione del divieto di ritorno nel Comune di Pisa, precedentemente emesso e tuttora in vigore a suo carico.

L’attività dei carabinieri non si è limitata al controllo delle persone, ma si è estesa anche alla verifica di esercizi commerciali presenti nelle zone interessate. Due minimarket, uno situato in liungarno Pacinotti e l’altro in piazza delle Vettovaglie, sono stati sanzionati per aver contravvenuto al divieto di vendita di bevande alcoliche da asporto oltre l’orario consentito dalle normative locali.

Complessivamente, il servizio coordinato ha portato all’ispezione di cinque esercizi commerciali e al controllo di 33 persone.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
10.9 ° C
11.9 °
9.7 °
44 %
8.5kmh
0 %
Ven
11 °
Sab
11 °
Dom
11 °
Lun
14 °
Mar
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1492)ultimora (1394)demografica (49)sport (49)attualità (31)Regione Toscana (21)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati