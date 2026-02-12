Deve scontare oltre 3 anni e mezzo per violenza sessuale e lesioni: portato in carcere

SAN MINIATO – Nel tardo pomeriggio di ieri (11 febbraio), i carabinieri della stazione di San Miniato hanno rintracciato e tratto in arresto un uomo di 27 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso lo scorso 6 febbraio dalla procura della Repubblica di Firenze.
Il provvedimento giunge a seguito di una condanna definitiva a 3 anni e 7 mesi di reclusione per i reati di violenza sessuale e lesioni personali, commessi dall’uomo a marzo 2022 nel comune di Vinci.
L’arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno è stato condotto al carcere di Pisa a disposizione dell’autorità giudiziaria.