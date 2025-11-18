Picchiava la moglie e le impediva di tornare in Italia: 27enne arrestato a Pisa

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – L’incubo è finito sui binari della stazione centrale di Pisa. La Polizia di Stato ha arrestato un tunisino di 27 anni, pluripregiudicato. L’accusa è di quelle pesanti: maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie, una ragazza italiana di 26 anni. L’uomo è stato trasferito al carcere Don Bosco.

Tutto è iniziato poche settimane fa. La madre della vittima si è presentata, disperata, al Commissariato di Pontedera. Ha raccontato agli agenti che la figlia, sposatasi in Tunisia nel 2020, viveva prigioniera. Veniva picchiata ogni giorno dal marito, talvolta aiutato dai suoi stessi familiari. A far scattare l’allarme definitivo è stata una videochiamata drammatica. La giovane è apparsa sullo schermo con il naso sanguinante, confessando in lacrime che le impedivano con la forza di tornare in Italia.

La macchina dei soccorsi si è mossa subito. La Squadra Mobile di Pisa e il Commissariato di Pontedera hanno attivato i canali internazionali. Grazie all’Interpol, la Polizia tunisina è intervenuta in pochi giorni, liberando la donna e permettendole di rientrare in patria.

Una volta al sicuro in Italia, la ragazza ha confermato le violenze agli investigatori. Era però ancora terrorizzata. Ha ripetuto più volte di non voler denunciare il marito-aguzzino, temendo ritorsioni. Tuttavia, le prove raccolte e le testimonianze della madre erano schiaccianti. Il Giudice, su richiesta della Procura, ha quindi emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Gli agenti hanno scoperto che anche l’uomo era rientrato in Italia. Conduceva una vita irregolare, cercando di passare inosservato. Le ricerche sono durate poco: la Squadra Mobile lo ha individuato e bloccato nei pressi della stazione di Pisa. Ora dovrà rispondere delle sue azioni davanti alla giustizia.