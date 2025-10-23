Esplosione in un locale in piazza Arcivescovado a Pisa: tre persone in ospedale

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Intervento dei Vigili del Fuoco questo pomeriggio a Pisa. Alle 13:28, una squadra è accorsa in Piazza Arcivescovado per domare un incendio generico all’interno di un locale di ristorazione.

L’episodio ha avuto origine durante le operazioni di pulizia di una cella frigo. La titolare e due dipendenti sono stati investiti da una violenta deflagrazione.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area e hanno subito collaborato con il personale medico del 118. Le tre persone infortunate sono state prontamente trasportate all’Ospedale di Cisanello per accertamenti. Fortunatamente, non si segnalano danni strutturali all’esercizio commerciale.

Poiché si tratta di un incidente sul lavoro, sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell’ufficio PISLL (Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro). Le cause esatte dell’evento sono ancora in corso di accertamento.