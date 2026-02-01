8 C
lunedì 2 Febbraio 2026
Focolaio di influenza aviaria a San Giuliano Terme: polli e galline saranno abbattuti

Rischio di contagio bassissimo: nessuno dei prodotti dell'allevamento familiare è stato commercializzato

SAN GIULIANO TERME – Un focolaio di influenza aviaria è stato recentemente isolato e circoscritto a San Giuliano Terme, all’interno di un piccolo allevamento familiare.

La positività è stata confermata dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana dopo il decesso di alcuni polli e galline. In conformità con le procedure di biosicurezza, è stato disposto l’abbattimento degli avicoli infetti e l’avvio di controlli sistematici in un raggio di 3 chilometri, estesi a campione fino a 10 chilometri.

Il sindaco Matteo Cecchelli e le autorità sanitarie hanno rassicurato la cittadinanza, sottolineando che il rischio di trasmissione umana è estremamente basso e che nessun prodotto derivato dall’allevamento è stato commercializzato. Al momento non si registrano ulteriori contagi, ma resta attiva la sorveglianza cautelativa sui membri del nucleo familiare coinvolto.

L’amministrazione raccomanda ai cittadini di segnalare tempestivamente qualsiasi decesso improvviso di volatili, domestici o selvatici, per permettere un intervento rapido dei tecnici della prevenzione della Zona Pisana.

