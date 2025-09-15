23.4 C
Muore a soli 18 anni per un attacco cardiaco in strada

La vittima è un giovane di origini senegalesi trovato esanimw in via Indipendenza a Pontedera davanti al circolo Bertelli

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
ambulanza
(Foto Toscana Notizie)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PONTEDERA – È morto sul colpo il ragazzo di 18 anni, di origini senegalesi, trovato in arresto cardiaco domenica sera in via Indipendenza, nel quartiere Fuori del Ponte. L’allarme è scattato ieri sera (14 settembre) intorno alle 22,30, quando alcuni passanti lo hanno visto privo di sensi davanti al circolo Bertelli.

I soccorsi del 118 sono arrivati tempestivamente, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato vano: il ragazzo è deceduto sul posto.

Secondo le prime ricostruzioni diffuse, pare che il giovane soffrisse già di problemi cardiaci. Tuttavia, la causa precisa dell’arresto non è stata accertata: in corso le indagini delle autorità per chiarire se si tratti di malore improvviso o altri fattori intervenuti.

Le autorità locali e i cittadini attendono ora i risultati degli esami medici, che potranno dare maggiore chiarezza su cosa sia realmente successo quella sera.

© Riproduzione riservata

