mercoledì 26 Novembre 2025
Muore nell’auto finita dentro al fosso: la tragedia a Cascina

La donna è rimasta intrappolata nella vettura caduta da un ponticello. Salvo il conducente, aiutato da un passante

Cronaca
Muore nell'auto finita dentro al fosso: la tragedia a Cascina (foto vigili del fuoco)
CASCINA – Muore nell’auto finita dentro al fosso. La tragedia è avvenuta a San Giorgio di Cascina. 

Una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta poco prima delle 17,15 in via Santa Maria per un’auto che, per cause ancora da definire, è finita in un fosso pieno di acqua in prossimità di un ponticello. All’interno della vettura due le persone coinvolte nel sinistro.

Un uomo è riuscito ad uscire dall’abitacolo mettendosi in salvo aiutato da un passante. La passeggera, una donna, è purtroppo deceduta malgrado il tempestivo intervento del personale dei vigili del fuoco, che con appositi dispositivi di protezione individuale, è entrato in acqua per effettuare il recupero nella speranza che fosse ancora in vita.

Il tentativo di rianimazione del personale sanitario del 118 non ha dato alcun esito. Sul posto i vigili urbani di Cascina. 

