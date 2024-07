Muore quattro giorni dopo il malore al torneo di pallavolo

Getting your Trinity Audio player ready...

SAN GIULIANO TERME – Era stato colto da un malore mentre disputava una gara di pallavolo alla Summer Fest allo stadio di San Giuliano Terme. Per lui, dopo giorni di lotta fra la vita e la morte, ieri, 23 luglio, si sono interrotte le speranze.

È morto il 32enne lombardo, originario di Merate in provincia di Lecco, Danilo Cremona, per tutti Corry, atleta con un discreto palmares nelle minors della pallavolo. Ieri pomeriggio la dichiarazione di decesso all’ospedale Cisanello di Pisa, al termine della procedura per la constatazione di morte cerebrale. Non è escluso che per capire le cause della morte, seppur naturale, venga disposto un esame autoptico.

Nella sua carriera aveva vestito le maglie dell’As Merate Volley, della Polisportiva Besanese (Monza e Brianza), della Polisportiva Circolo Giovanile Bresso, fino a quella del Desio Volley con cui due anni fa aveva conquistato la promozione in serie B.