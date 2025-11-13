18.4 C
Firenze
giovedì 13 Novembre 2025
Truffa on line con l’immagine del presidente del Pisa Sporting Club, indaga la Guardia di Finanza

Denuncia presentata contro ignoti per frode via social; il club invita a segnalare messaggi sospetti alle Fiamme Gialle

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Giuseppe Corrado
Foto di: FB / Giuseppe Corrado
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Il Pisa Sporting Club rende noto di aver presentato una denuncia contro ignoti al comando provinciale della Guardia di Finanza, a seguito di un tentativo di truffa segnalato lunedì (10 novembre) sulla piattaforma Instagram.

Un profilo falsamente collegato al presidente Giuseppe Corrado invitava gli utenti a versare denaro per ottenere fantomatiche quote societarie con promesse di rendimenti garantiti, utilizzando modalità di pagamento dettagliatamente descritte.

Il club ribadisce la propria massima collaborazione con le autorità e invita chiunque riceva messaggi sospetti o sia già in contatto con il profilo @guiseppe_corrado a rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine.

La società esprime inoltre un ringraziamento speciale al comandante provinciale della Guardia di finanza, colonnello Salvatore Salvo, e a tutto il personale del comando per la pronta e fattiva collaborazione.

© Riproduzione riservata

