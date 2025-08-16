Scongela il pesce in maniera non corretta: multa e sequestro in un ristorante del litorale pisano

PISA – I carabinieri del Nas di Livorno, nell’ambito dei servizi di controllo in materia di sicurezza alimentare, in aderenza alla strategia operativa Estate tranquilla 2025 – Stabilimenti balneari hanno segnalato all’autorità amministrativa il titolare di un ristorante del litorale pisano.

I carabinieri hanno rinvenuto sul piano di lavoro del locale cucina, prodotti ittici surgelati all’origine, in fase di scongelazione e a temperatura ambiente, in difformità a quanto previsto dal manuale di autocontrollo. Pertanto sono stati sequestrati 24 chili di alimenti per un valore complessivo di circa 500 euro e al titolare sono state elevate sanzioni amministrative per un importo totale di 2mila euro.