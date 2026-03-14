Scontro fra un’auto e una minicar a Bientina: due feriti minorenni

BIENTINA – Squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta alle 21 di ieri sera (13 marzo) in via Manetti (SP23) nel Comune di Bientina per un incidente stradale.

In prossimità di una intersezione della provinciale 23 è avvenuto un sinistro che ha visto coinvolte un’auto e una minicar 125cc. In seguito allo scontro dei due veicoli si è reso necessario l’utilizzo di apposite attrezzature per facilitare l’estrazione dall’abitacolo della minicar di due persone minorenni.

I due feriti sono stati trasportati dal 118 all’ospedale di Cisanello. Sul posto i carabinieri per i rilievi e l’accertamento delle cause.