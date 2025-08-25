Superbonus per operazioni inesistenti: due denunce per l’indebita percezione

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Una maxi-truffa nel settore dei bonus edilizi è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Pisa, sotto il coordinamento della procura. L’indagine, condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria, ha portato alla luce crediti d’imposta fittizi per circa 1,8 milioni di euro, legati a lavori di ristrutturazione, bonus facciate e superbonus 110% mai eseguiti o solo parzialmente realizzati.

Al termine degli accertamenti sono stati denunciati due uomini di 50 e 60 anni, entrambi residenti a Livorno, con l’accusa di indebita percezione di erogazioni pubbliche. Nove altre persone, tra le province di Pisa e Livorno, risultano coinvolte a vario titolo. Segnalata anche una società con sede a Calci, attiva nel settore edilizio, per la responsabilità amministrativa degli enti prevista dal decreto legislativo 231/2001, a seguito dei reati commessi dai propri amministratori.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il meccanismo di frode ruotava attorno a una società ‘cartiera’, formalmente amministrata da un prestanome e priva di dipendenti, mezzi e macchinari. Attraverso questa struttura venivano documentati falsi interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e lavori antisismici, così da generare crediti d’imposta da inserire nel cassetto fiscale della società.

Grazie al tempestivo intervento delle Fiamme Gialle è stato possibile bloccare preventivamente circa 1,3 milioni di euro prima che gli indagati potessero monetizzarli, mentre il gip di Pisa, su richiesta della Procura, ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di oltre 500mila euro.

L’operazione conferma l’impegno della Guardia di Finanza nella lotta alle frodi legate alle agevolazioni fiscali, per garantire la corretta destinazione delle risorse pubbliche e tutelare la legalità,