Pisa brinderà al nuovo anno con Alfa protagonista in piazza dei Cavalieri

PISA – Il Comune di Pisa dà il benvenuto al 2026 con un evento gratuito di Capodanno in piazza dei Cavalieri. La sera del 31 dicembre, il palco ospiterà Alfa, giovane artista tra i più amati della scena musicale italiana. L’iniziativa è organizzata da Pisamo in collaborazione con il Comune.

“Il protagonista del Capodanno a Pisa sarà un artista giovane e autentico, capace di far emozionare e cantare insieme intere generazioni – ha dichiarato il sindaco Michele Conti -Alfa è una delle voci più ascoltate dell’estate e sarà in piazza dei Cavalieri per brindare al nuovo anno. Un Capodanno pensato per i giovani e per una città che guarda avanti”.

Andrea De Filippi, in arte Alfa, classe 2000, originario di Genova, è tra i cantautori più ascoltati del pop italiano contemporaneo. Con oltre 265 milioni di visualizzazioni su YouTube e sei dischi di platino, l’artista ha dominato l’estate 2025 con il successo A me mi piace, realizzato in collaborazione con Manu Chao. Reduce da un tour nei principali palasport italiani, Alfa porterà a Pisa la sua energia e i suoi grandi successi per accompagnare il conto alla rovescia verso il 2026.

Il concerto, pensato per vivere insieme la notte più attesa dell’anno, inizierà alle 22 e proseguirà fino alla mezzanotte. Dopo il brindisi, la festa continuerà fino a tarda notte con il dj set di Demetra & Bianca, duo toscano noto per la loro combinazione di musica, moda e performance artistiche.

L’evento segna la chiusura del calendario delle festività natalizie e promette di trasformare piazza dei Cavalieri in un luogo di musica, festa e condivisione.