PISA – Cresce l’attesa per l’edizione 2025 del Gioco del Ponte, che si terrà sabato 28 giugno. L’organizzazione dell’evento, tra i più emblematici e coinvolgenti della tradizione pisana, ha comunicato le modalità per l’acquisto dei biglietti, che saranno disponibili esclusivamente presso il botteghino del Teatro Verdi di Pisa.

La prevendita inizierà domani (24 giugno) e proseguirà nella giornata successiva, mercoledì 25. In ciascuna delle due giornate saranno messi a disposizione 300 biglietti, venduti al prezzo simbolico di 5 euro ciascuno. Ogni persona potrà acquistare al massimo quattro biglietti, così da garantire una distribuzione più equa tra il pubblico.

Per regolamentare l’afflusso, un’ora prima dell’apertura del botteghino sarà attivato un sistema di numerazione. I numeri avranno validità solo per la specifica giornata e non sarà tenuto conto di eventuali file spontanee o liste informali compilate in precedenza, come chiarito dalla Fondazione Teatro di Pisa.

Nel dettaglio, martedì 24 la vendita partirà alle 16, mentre mercoledì 25 prenderà il via alle 11. L’invito rivolto ai cittadini è di presentarsi in tempo utile e di rispettare le regole indicate, al fine di favorire un acquisto ordinato e sereno dei posti disponibili.

La biglietteria del Teatro Verdi, situata in via Palestro 40, è aperta dal martedì al sabato dalle 11 alle 13, con apertura pomeridiana il martedì, giovedì e sabato anche dalle 16 alle 19. Per richieste o informazioni aggiuntive è possibile contattare il numero 050.941111 oppure scrivere all’indirizzo biglietteria@teatrodipisa.pi.it.

In vista di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate pisana, si rinnova l’invito a tutti gli interessati a muoversi con anticipo e seguire scrupolosamente le indicazioni fornite, per assicurarsi la possibilità di assistere a una manifestazione che unisce spettacolo, tradizione e identità cittadina.