PISA – Nuova sala museale a Pisa: mostra permanente tradizioni, storia e identità

La mostra permanente delle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, aperta nel giugno scorso nei locali dell’ex anagrafe, intitolati a Umberto Moschini, si amplia con un nuovo spazio espositivo ricavato sempre al piano terra di Palazzo Gambacorti a Pisa in una sala adiacente alla mostra. L’intervento, spiega il Comune di Pisa, “permetterà di arricchire ulteriormente il percorso museale dedicato al Gioco del ponte, alla Luminara e a tutte le tradizioni della storia e della identità cittadine. Oltra a questo ampliamento, e contestualmente a esso, è allo studio anche un nuovo allestimento, curato da professionisti del settore”.

Assessore Filippo Bedini: “Dopo la prima fase successiva all’inaugurazione nel giugno scorso stiamo tornando a lavorare sulla mostra permanente delle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, che presto si amplierà con una nuova sala. Verrà inoltre realizzato un nuovo allestimento, curato da professionisti, suddiviso in cinque aree tematiche, che racconterà in modo più omogeneo e coerente la storia, le tradizioni e l’identità della nostra città. In questi primi mesi di apertura il museo non solo sta ottenendo importanti risultati in termini di pubblico, ma sta generando anche un ‘effetto calamita’ tra gli appassionati, che sempre di più si offrono di donare gratuitamente all’amministrazione comunale oggetti da esporre nella collezione, con l’obiettivo di metterli a disposizione della comunità. La nuova sala e il nuovo allestimento ci permetteranno di valorizzare ulteriormente questo nostro patrimonio, anche al di fuori dei confini locali, in chiave di attrazione turistica. In questi giorni sta infine partendo una specifica campagna di comunicazione e affissioni che ha l’obiettivo di promuovere e far conoscere sempre di più a cittadini e turisti il museo e ciò che esso offre al visitatore”.

La mostra permanente delle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa si trova al piano terra di Palazzo Gambacorti, sede del Comune di Pisa, in Piazza XX Settembre 1, ed è visitabile gratuitamente dal lunedì al sabato dalle 09 alle 13 e della 14.00 alle 17.30.