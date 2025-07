A Tirrenia il ritorno di Raf per l’apertura di Marenia 2025

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – L’estate sulla costa pisana entra nel vivo con il ritorno di Raf, che giovedì 24 luglio inaugurerà l’edizione 2025 di Marenia, il festival che da anni anima le notti di Tirrenia. L’evento, gratuito e aperto a tutti, si terrà alle 21,30 in Piazza dei Fiori, e darà il via al tour celebrativo Self Control – 40th Anniversary, con cui l’artista ripercorre quattro decenni di carriera.

Il pubblico potrà rivivere i momenti più iconici della musica italiana grazie a successi come Self control, Sei la più bella del mondo, Il battito animale, Cosa resterà degli anni ’80 e Infinito, canzoni entrate nel cuore di intere generazioni. Raf promette un concerto travolgente, tra ritmo ed emozione, per un’esperienza capace di unire diverse fasce d’età sotto il segno della grande musica.

Un festival per tutti i gusti

Dopo l’atteso concerto di apertura, piazza dei Fiori si trasformerà nel centro nevralgico dell’estate musicale tirreniese, con un programma ricco e diversificato che proseguirà nei giorni successivi:

Venerdì 25 luglio, la piazza si accenderà con la Notte Talenti DJ, dedicata alle sonorità più attuali del panorama dance.

Sabato 26 luglio, spazio alla nostalgia con Radio Mitology, per un viaggio musicale tra i grandi successi del passato.

Domenica 27 luglio, gli appassionati di rock potranno godersi un tributo ai Pink Floyd con l’esibizione della Magic Regoli’s Band.

Lunedì 28 luglio, gran finale con Le Vibrazioni, protagonisti del loro Summer Tour, per una serata di pura energia e brani intramontabili.