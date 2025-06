Realizzato dal pittore Thomas Ferretti il palio per il vincitore del Gioco del Ponte

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per sabato 28 giugno quando sul Ponte di Mezzo si svolgerà il Gioco del Ponte, con la Mostra delle Parti e la Battaglia sul Ponte tra Mezzogiorno e Tramontana. In piazza XX si è svolta la cerimonia di presentazione del nuovo consigliere anziano Antonio Pucciarelli.

Alla cerimonia, davanti a un folto pubblico e ai Generali di Tramontana, Matteo Baldassarri, e di Mezzogiorno, Sergio Mantuano, sono intervenuti Filippo Bedini assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Renzo Ciangherotti, cancelliere generale del Gioco del Ponte, Roberto Tonini, comandante generale del Gioco del Ponte

Il palio, presentato dal balcone di Palazzo Gambacorti, sarà consegnato dall’anziano rettore, il sindaco Michele Conti, alla parte vincitrice della battaglia. Dal 2022 il Palio è realizzato ogni anno da un pittore diverso e rimane nella disponibilità della Parte vincitrice, mentre prima veniva riconsegnato al Comune.

“Per il secondo anno consecutivo – dichiara l’assessore alle tradizioni della storia e dell’Identità di Pisa, Filippo Bedini – questa cerimonia si tiene in Piazza XX Settembre. Quest’anno abbiamo introdotto alcune novità, come l’esposizione del Palio dal terrazzo di Palazzo Gambacorti. Il Gioco del Ponte, nell’ultimo anno, è cresciuto più che in passato, e questo ci riempie di soddisfazione. Un ringraziamento sincero va a tutta la comunità del Gioco del Ponte per l’impegno e la passione dimostrati. Le Parti e le Magistrature hanno lavorato intensamente, accogliendo anche gli indirizzi dell’Amministrazione, portando avanti numerose attività nelle scuole e sul territorio per promuovere e rilanciare questa tradizione. Tutto è pronto per la grande festa del 28 giugno. Posso dire con convinzione che abbiamo intrapreso la strada giusta verso un futuro promettente per il Gioco del Ponte. Un sentito ringraziamento va, ancora una volta, a tutti coloro che, durante tutto l’anno, lavorano volontariamente e gratuitamente per rendere grande questa festa così importante per Pisa».

L’artista Francesco Thomas Ferretti è nato a Londra nel 1976 e abita a Marina di Pisa. Spinto e incoraggiato all’arte dal padre, il pittore Claudio Ferretti, partecipa fin da bambino a mostre e concorsi con successo e riconoscimenti. Crescendo, mosso da costante curiosità, si dimostra un artista poliedrico: musicista, pittore e scrittore.

Gli orari Sabato 28 giugno la giornata prenderà il via alle 18 con l’insediamento del picchetto sulle piazze adiacenti al Ponte di Mezzo; alle 19 la partenza della Mostra delle Parti sui Lungarni preceduta dal Corteo dei Giudici e alle 21 il via alla Battaglia sul Ponte.