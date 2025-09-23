Dal Duomo ai luoghi nascosti: torna l’iniziativa RiscopriAmo Pisa

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Un anno intero per guardare Pisa con occhi diversi. Sabato 27 settembre prende il via la terza edizione di RiscopriAmo Pisa, il ciclo di visite guidate gratuite promosso dal Comune con il contributo del Ministero della Cultura e la collaborazione delle guide turistiche cittadine.

Il programma prevede 100 appuntamenti, ogni sabato e domenica (oltre alle festività), per scoprire tanto i luoghi più celebri quanto gli angoli meno noti della città. Le passeggiate dureranno circa due ore e accoglieranno fino a 30 partecipanti, con priorità ai residenti di Pisa e, in caso di posti liberi, ai Comuni dell’ambito Terre di Pisa.

Il debutto è fissato per sabato 27 settembre alle 11 con “Una piazza… due stili”, viaggio tra i capolavori della Piazza del Duomo, dove romanico e gotico si incontrano. Domenica 28 settembre alle 16.15 sarà la volta de “La piazza e i suoi numeri segreti”, percorso dedicato ai canoni dell’antica geometria sacra che regolano proporzioni e armonie di Cattedrale, Battistero e Torre.

L’iniziativa, che nelle passate edizioni ha registrato sempre il tutto esaurito, vuole rafforzare il legame tra cittadini e città. Non solo promuovendo il patrimonio monumentale più noto, ma anche valorizzando storie, personaggi e luoghi dimenticati. Pisa, così, si racconta passo dopo passo, invitando la comunità a sentirsi parte attiva della sua tutela.