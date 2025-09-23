24.2 C
Firenze
martedì 23 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Dal Duomo ai luoghi nascosti: torna l’iniziativa RiscopriAmo Pisa

Un anno di itinerari esclusivi per conoscere capolavori architettonici e dettagli poco noti: un’occasione unica per rafforzare il legame con il territorio

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
Piazza dei Miracoli
Foto di: sito web / Comune di Pisa
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Un anno intero per guardare Pisa con occhi diversi. Sabato 27 settembre prende il via la terza edizione di RiscopriAmo Pisa, il ciclo di visite guidate gratuite promosso dal Comune con il contributo del Ministero della Cultura e la collaborazione delle guide turistiche cittadine.

Il programma prevede 100 appuntamenti, ogni sabato e domenica (oltre alle festività), per scoprire tanto i luoghi più celebri quanto gli angoli meno noti della città. Le passeggiate dureranno circa due ore e accoglieranno fino a 30 partecipanti, con priorità ai residenti di Pisa e, in caso di posti liberi, ai Comuni dell’ambito Terre di Pisa.

Il debutto è fissato per sabato 27 settembre alle 11 con “Una piazza… due stili”, viaggio tra i capolavori della Piazza del Duomo, dove romanico e gotico si incontrano. Domenica 28 settembre alle 16.15 sarà la volta de “La piazza e i suoi numeri segreti”, percorso dedicato ai canoni dell’antica geometria sacra che regolano proporzioni e armonie di Cattedrale, Battistero e Torre.

L’iniziativa, che nelle passate edizioni ha registrato sempre il tutto esaurito, vuole rafforzare il legame tra cittadini e città. Non solo promuovendo il patrimonio monumentale più noto, ma anche valorizzando storie, personaggi e luoghi dimenticati. Pisa, così, si racconta passo dopo passo, invitando la comunità a sentirsi parte attiva della sua tutela.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
24.2 ° C
24.5 °
22.6 °
71 %
2.7kmh
100 %
Mar
24 °
Mer
22 °
Gio
21 °
Ven
23 °
Sab
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)vigili del fuoco (11)carabinieri (11)elezioni regionali Toscana 2025 (11)Serie C (10)denuncia (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati