Rose Villain: due nuove date in Toscana per il tour estivo

PISA – Con l’arrivo dell’estate e la pubblicazione del nuovo singolo Victoria’s Secret in collaborazione con Tony Effe (Warner Music Italy), Rose Villain si prepara a tornare dal vivo con un tour che attraverserà tutta la penisola. Il Radio Vega Summer Tour 2025 si arricchisce infatti di due nuove tappe: l’8 agosto a Sanremo (IM) e l’11 agosto a Marina di Pisa, nell’ambito della rassegna Marenia NonSoloMare.

Queste nuove date si aggiungono a un calendario già fitto che segue un anno di grandi successi per l’artista milanese. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Click Boom!, Rose Villain ha concluso la sua trilogia musicale con l’uscita dell’album Radio Vega, già certificato disco d’oro. Un progetto che ha consolidato il suo ruolo come una delle voci più riconoscibili e internazionali della nuova scena pop urban italiana.

Il tour sarà l’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo i brani del nuovo disco, oltre ai successi contenuti in Radio Gotham (disco di platino) e Radio Sakura (doppio platino), album che hanno ridefinito il pop al femminile nel nostro Paese.

Il calendario estivo del Radio Vega Summer Tour 2025:

29 giugno – Trento Live Fest – Trentino Music Arena

3 luglio – Perugia – L’Umbria che Spacca

13 luglio – Gallipoli – Parco Gondar

19 luglio – Mondovì – Wake Up Festival

1 agosto – Francavilla al Mare – Piazza Sant’Alfonso

8 agosto – Sanremo – Pian di Nava [nuova data]

11 agosto – Marina di Pisa – Marenia NonSoloMare [nuova data]

12 agosto – Ascoli Piceno – Ascoli Summer Festival

18 agosto – Barletta – Fossato del Castello – Oversound Music Festival

21 agosto – Lignano Sabbiadoro – Arena Alpe Adria

Dopo l’estate, Rose Villain sarà protagonista nei principali palazzetti italiani con il tour indoor The Radio Trilogy Tour, prodotto sempre da Magellano Concerti.

I biglietti per tutte le date sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Maggiori informazioni a questo link.

Con milioni di stream all’attivo e una carriera in continua ascesa tra musica, scrittura, regia e imprenditoria, Rose Villain si conferma una delle artiste più poliedriche e internazionali della scena italiana. La sua musica ha superato i confini nazionali, conquistando il pubblico con uno stile unico e una presenza scenica potente.