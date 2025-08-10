Rose Villain e Fabrizio Moro, due serate imperdibili per Marenia

Getting your Trinity Audio player ready...

TIRRENIA – Dopo il successo di pubblico a Tirrenia con i live di Raf e Le Vibrazioni, la rassegna estiva Marenia NonSoloMare 2025 approda a Marina di Pisa. La cornice sarà piazza Viviani, pronta ad accogliere due concerti di grande richiamo.

Lunedì (11 agosto), alle 21,30, riflettori su Rose Villain, una delle voci più seguite della scena italiana. Sabato 16 agosto, stessa ora, toccherà invece a Fabrizio Moro con una tappa speciale del tour che celebra 25 anni di carriera.

Rose Villain arriva sul litorale forte del successo del suo ultimo album Radio Vega e di un’estate intensa, che l’ha vista aprire anche le date italiane dei Coldplay. Con il Radio Vega Summer Tour 2025, proporrà brani già diventati icone come Fuorilegge, Click Boom!, Come un tuono e il recente tormentone Victoria’s Secret, realizzato con Tony Effe.

Il 16 agosto sarà il turno di Fabrizio Moro. Con la sua voce intensa e graffiante, ripercorrerà i momenti più significativi di un percorso iniziato nel 2000, tra successi come Pensa, Portami via, Non mi avete fatto niente e Sei tu. Il Fabrizio Moro Live 2025 promette emozioni forti, grazie a una band di primo livello e a un pubblico che non lo abbandona mai.

Non solo musica. In programma anche le serate Techno Vibes (12 agosto), Notte Talenti DJ (13 agosto), 80th Party (14 agosto) e Rememories 90 (15 agosto). Gran finale il 23 agosto, alle 23, con lo spettacolo pirotecnico sul lungomare.

Marenia NonSoloMare 2025 è promossa dal Comune di Pisa in collaborazione con Pisamo, con il sostegno della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e il contributo di realtà locali come Confcommercio Pisa, Confesercenti Pisa, Pro Loco del Litorale Pisano, Teatrino del Sole ed Eliopoli. Obiettivo: animare il litorale e valorizzare l’offerta turistica e culturale con eventi gratuiti e aperti a tutti.