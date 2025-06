Tutto pronto a Pisa per la Luminara di San Ranieri

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Lunedì (16 giugno), vigilia del patrono San Ranieri, torna a Pisa la magia dei 100mila lumini accesi lungo tutti i due chilometri dei Lungarni.

È la festa della Luminara che ogni anno richiama a Pisa migliaia di persone per assistere alla bellezza degli edifici storici illuminati dalle fiammelle a cera in grado di creare un’atmosfera suggestiva e unica. La novità di quest’anno sono le nuove biancherie, realizzate appositamente per uno dei palazzi che si affacciano in piazza Garibaldi e in Lungarno Pacinotti.

La Luminara rientra nel programma del Giugno Pisano, organizzato dal Comune di Pisa, che comprende un ricco calendario di appuntamenti che come da tradizione avrà i suoi momenti culminanti con la Luminara (lunedì 16 giugno), il Palio di San Ranieri (martedì 17 giugno) e il Gioco del Ponte (sabato 28 giugno). Gli sponsor di questa edizione del “Giugno Pisano” sono Toscana Energia (Main Sponsor), Acque Spa, Geofor, Farmacie comunali, Toscana Aeroporti, Marina Development Corporation, Chianti Banca, Pharmanutra, Forti Holding.

Intorno alle 15 entreranno in attività i circa 190 addetti selezionati appositamente, che affiancheranno il personale del Comune e della ditta incaricata, per iniziare, uno ad uno, l’accensione dei 100mila lumini sui Lungarni, compresi tra il Ponte della Cittadella e il Ponte della Fortezza, fino ad arrivare all’ora dell’imbrunire quando, grazie allo spegnimento dell’illuminazione artificiale pubblica e privata, i Lungarni inizieranno ad immergersi nella magica sera di San Ranieri. Alle 23, come tradizione, è previsto l’inizio dello spettacolo pirotecnico sui Lungarni, con una serie di spettacolari fuochi d’artificio, per la durata di circa 25 minuti, sparati da 10 piattaforme galleggianti poste sull’Arno tra ponte della Fortezza e ponte Solferino.

La serata che ogni anno richiama decine di migliaia di persone ad affollare i Lungarni richiede ingenti misure di sicurezza. È stato predisposto un piano approvato in sede di Comitato per l’Oodine e la sicurezza pubblica che prevede il coinvolgimento degli operatori delle Forze dell’ordine, vigili del fuoco, operatori sanitari e protezione civile e una task force di 140 steward che vigileranno su tutta l’area interessata.