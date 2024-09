Un programma ricco per la stagione della ‘Città del Teatro’ a Cascina

Un altro spettacolo particolarmente innovativo è Corvidae. Sguardi di specie (5 febbraio 2025), di Marta Cuscunà, che utilizza tecniche animatroniche per dare vita a uno stormo di corvi che osserva i danni causati dall’uomo al pianeta. Lo spettacolo, originariamente pensato per la TV, si trasforma in una serie teatrale che interroga lo spettatore sul rapporto tra natura e progresso sostenibile.

Dopo il successo dello scorso anno, Pippo Delbono presenterà il 14 febbraio il suo nuovo spettacolo: Il Risveglio, continuum di Amore presentato a Cascina lo scorso anno, parla di fragilità, dolore e rinascita. Attraverso testi e poesie personali, Delbono condivide con il pubblico un’esperienza intima che si apre a riflessioni universali sulle cadute e i risvegli della vita.

Il 28 febbraio sarà in scena la prima nazionale di Lapocalisse, uno spettacolo scritto e interpretato da Valerio Aprea su testi di Makkox. La pièce affronta in chiave ironica la percezione dell’imminente catastrofe, con un tono provocatorio che si interroga sulle possibilità di salvezza o cambiamento. In una società dominata dalla paura, si riflette su scienza, politica e quotidianità, cercando spazi di speranza. Il 7 marzo, la storica coppia Vetrano-Randisi insieme a Nicola Borghesi porterà in scena Grazie della squisita prova, una riflessione sul tempo che passa e il dialogo tra generazioni teatrali diverse. Lo spettacolo è un confronto tra due visioni del teatro, in cui i tre attori recitano sé stessi, offrendo un inno alla vita e alla bellezza del palcoscenico.

Il 13 marzo, il celebre regista e drammaturgo spagnolo Pablo Remón dirigerà Silvio Orlando in Ciarlatani, una satira sul mondo del teatro e dell’audiovisivo. La commedia segue le vicende di quattro personaggi legati dal filo conduttore del successo e del fallimento, esplorando i confini tra realtà e finzione.

Il 21 marzo, Gaia Nanni, sotto la regia di Giuliana Musso, sarà in scena con La notte dei bambini. Questo monologo, scritto a quattro mani dalle due artiste e ispirato al trasferimento dell’Ospedale Meyer di Firenze nel 2007, narra una storia di solidarietà e umanità, dove l’attrice si fa portavoce delle voci reali e delle emozioni di coloro che vissero quell’evento.

Infine, il 4 aprile, la stagione si chiude con Re Lear è morto a Mosca, una produzione corale diretta da César Brie che ricorda la tragica fine di due attori ebrei sovietici, Solomon Michoels e Veniamin Zuskin, giustiziati dal regime staliniano. Uno spettacolo che intreccia storia, poesia e arte in un omaggio struggente al teatro.

Questa stagione promette emozioni forti, tra innovazione e memoria, con riflessioni sui grandi temi della contemporaneità e omaggi alla storia del teatro. Una rassegna teatrale, a cura della direttrice artistica Cira Santoro, che si distingue per la varietà delle tematiche affrontate e per l’impegno di raccontare storie di vita, resistenza e cambiamento, attraverso linguaggi artistici attuali e stimolanti.

La stagione fuori abbonamento, che include 6 spettacoli, offrirà una straordinaria varietà di generi e stili, spaziando dalla canzone d’autore al gospel, dalla comicità al teatro di trasformismo, e sono destinati a soddisfare i gusti di un pubblico ampio e variegato.

Si inizia con Alice in Master Songs, venerdì 22 novembre, la cantante romagnola torna ad esibirsi con uno spettacolo ricco di sfumature esistenziali, culturali e poetiche. Accompagnata da Carlo Guaitoli al pianoforte, Antonello D’Urso alla chitarra e Chiara Trentin al violoncello, la cantante presenterà una selezione dei suoi brani più amati, tra cui non mancheranno omaggi a grandi autori italiani come Franco Battiato, De André, Guccini e Pasolini. Con la sua voce inconfondibile, Alice offre un percorso musicale che spazia dal pop ai contenuti più profondi e poetici della canzone d’autore.

Venerdì 18 dicembre, saranno in scena Massimo Lopez e Tullio Solenghi, in Dove Eravamo Rimasti, affiancati dalla Jazz Company del maestro Gabriele Comeglio, tornano insieme in scena con uno spettacolo che mescola sketch, gag esilaranti e omaggi alla tradizione dell’avanspettacolo. Tra imitazioni e battute irresistibili, i due comici condurranno il pubblico in un viaggio tra il surreale e il comico, garantendo momenti di grande intrattenimento e affetto per un pubblico ormai considerato una vera “famiglia allargata”.

Il 21 dicembre arriva il gospel internazionale di Dennis Reed & GAP (God’s Appointed People). Il gruppo statunitense propone una fusione accattivante tra gospel tradizionale e sonorità moderne come r’n’b e hip hop. Reed, pianista e vocalist di grande talento, guida il suo coro in una performance travolgente che non mancherà di toccare il cuore degli spettatori. La loro energia esplosiva ha già conquistato il pubblico mondiale, e a Cascina si esibiranno in uno spettacolo capace di trasmettere gioia e spiritualità.