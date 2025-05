Un weekend tra musica e giornalismo: torna il festival Le Canzoni

Getting your Trinity Audio player ready...

PECCIOLI (PI) – Il 5 e 6 luglio la provincia pisana si anima con il festival Le Canzoni, ideato dalla newsletter Il Post. Un’iniziativa che avrà luogo all’Anfiteatro Fonte Mazzola e che regala agli abbonati (e non) due giornate all’insegna di informazione e musica.

Il programma è ricco di attività: si parte venerdì 4 luglio, alle 21:30 con il concerto dei The Waterboys, loro unica data italiana. Un’occasione speciale per vedere dal vivo una band storica. Sabato 5 luglio invece si comincia la mattina, alle 10:00, alla Galleria dei Giganti con “I giornali, spiegati bene”, la rassegna stampa del Post con Luca Sofri e Francesco Costa.

Alle 12:00, sempre lì, Stefano Nazzi racconta il caso Sid & Nancy in “Indagini rock”.

Nel pomeriggio, alle 16:30, Luca Sofri torna con “Le canzoni live”, un racconto musicale intitolato “Volevo solo fare il deejay”.

Alle 18:30, si parla di musica con leggerezza e ironia in “L’indiscutibile bellezza della musica discutibile”, insieme a Giulia Balducci, Matteo Bordone, Luca Misculin e Stefano Vizio.

Infine, alle 21:30, di nuovo all’Anfiteatro, Vasco Brondi porta in scena “Costellazioni e altre cose luminose”, un concerto elettrico con anche canzoni inedite.